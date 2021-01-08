РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. В Подольске полицейский Дед Мороз подарил подарки детям из многодетных семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Подольску в рамках всероссийской ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» посетили многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

«Дед Мороз и Снегурочка, роли которых исполнили сотрудники полиции, встретились с детьми и их родителями. Малыши ждали с нетерпением главного волшебника. Они рассказали ему стихи, спели песни и сыграли на музыкальных инструментах. Ребята поделились своими мечтами и пообещали не забывать наставления Деда Мороза и соблюдать правила безопасности дома и на улице в зимний период», - говорится в сообщении.

Взрослых стражи порядка предупредили об ответственности за халатное отношение к воспитанию детей. В завершение мероприятия каждому ребенку Дед Мороз и Снегурочка подарили сладкие подарки и блокнот-раскраску.

Мероприятие провели для профилактики правонарушений членами семей, состоящих на профилактическом учете, а также для создания праздничного настроения у детей.