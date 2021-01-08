РИАМО - 8 янв. На Измайловском проезде в Москве водитель Mitsubishi Pajero Sport, выезжая с дворовой территории и совершая левый поворот, совершил касание автомобиля с мужчиной переходившим дорогу, сообщается в Twitter-аккаунте УГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в пятницу по адресу: Измайловский проезд, дом 14. Вместе с мужчиной, которого зацепила иномарка, дорогу переходил еще один мужчина и двое маленьких детей.

«На место происшествия прибыли медики и сотрудники Госавтоинспекции. Пострадавший в госпитализации не нуждается. Больше пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Сейчас полиция ищет водителя, скрывшегося с места происшествия.