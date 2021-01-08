РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 67 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 7850 случаев Covid-19, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1226 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«В городском округе Подольск за сутки выявили 67 случаев заболевания. Всего в округе зафиксировали 7850 заболевших», — говорится в сообщении.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 165 933 случая заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 3050 человек, выздоровели и выписались 123 728 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (800) 550-50-30, а также тематический сайт https://covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

8 ЯНВАРЯ

- Врач рассказал, где в Москве высокий риск заражения Covid‑19. Наибольший риск заражения коронавирусом существует при большом скоплении людей, в частности, в транспорте.

- У коронавирусной инфекции обнаружили признаки хронического заболевания. У многих перенесших болезнь в легкой форме отмечена усталость и слабость.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. Общее число жертв пандемии в Москве составляет 11 799 человек.

- 7067 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии болезнь победили 680 759 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 652 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 226 больных. В Москве - 5 027.