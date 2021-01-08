РИАМО - 8 янв. Министерство внутренних дел РФ с 1 марта будет аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей некоторых россиян, сообщает Федеральное агентство новостей.

Карты будут аннулироваться в том случае, если в МВД узнают, что техосмотр на самом деле не проводился.

«Такое нововведение содержится в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», - говорится в сообщении.

Также с 1 марта техосмотр начнут фиксировать на камеру, а изображения автомобиля будут передаваться в единую автоматизированную информационную систему.​