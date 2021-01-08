РИАМО - 8 янв. За минувшие сутки спасательные службы провели замеры льда на 62 водоемах в Подмосковье и выявили 17 рек и озер, где лед слишком тонкий и представляет опасность, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Замеры льда проводятся сотрудниками ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с подразделениями Государственной инспекции по маломерным судам по Московской области и инспекторами регионального Государственного пожарного надзора.

«Замер льда проведен на 62 водоемах Московской области (7 января - ред.). Толщина льда варьируется от 0 до 50 сантиметров, средняя толщина льда составляет более 20 сантиметров. Вызывают опасность 17 водоемов, где толщина льда не однородна и находится в пределах менее 7 сантиметров», - говорится в сообщении.

Так, тонкий лед выявили на реке Оке в Серпухове, Луховицах, Озерах, Кашире, а также на Москве-реке в Коломне, Бронницах и Жуковском. Кроме того, опасно находиться на льду реки Пахры в Подольске, Яузы в Мытищах, Клязьмы в Богородском округе, Лопасне в Чехове, Нахабинке в Красногорске, Волге в Дубне, Вохонке в Павловском Посаде.

Кроме того, тонкий лед зафиксировали на Шатурской группе озер в Рошале и в Ступине на Оке и реке Городиловке.

Спасатели предостерегли жителей от выхода на тонкий лед, а также от перехода водоемов по льду в запрещенных местах.