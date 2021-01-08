РИАМО - 8 янв. За минувшие сутки в Подмосковье подтвердилось 1226 случаев заражения коронавирусом, общее число случаев в регионе превысило 165 тысяч, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 165 933 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3050 человек», - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе развернуто более 90 специальных пунктов для масштабной вакцинации от коронавируса. Процедура проводится отечественной двухкомпонентной вакциной «Спутник V».

С начала пандемии в России выявили 3 355 794 случая заражения Covid-19, умерли 60 911 человек, выздоровели 2 731 129 пациентов.

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8 ЯНВАРЯ

- Врач рассказал, где в Москве высокий риск заражения Covid‑19. Наибольший риск заражения коронавирусом существует при большом скоплении людей, в частности, в транспорте.

- У коронавирусной инфекции обнаружили признаки хронического заболевания. У многих перенесших болезнь в легкой форме отмечена усталость и слабость.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. Общее число жертв пандемии в Москве составляет 11 799 человек.

- 7067 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии болезнь победили 680 759 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 652 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 226 больных. В Москве - 5 027.