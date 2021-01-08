РИАМО - 8 янв. Стройматериалы загорелись в шестиэтажном строящемся здании на Грузинском Валу в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 14:04. Огонь вспыхнул по адресу: улица Грузинский Вал, дом 9, корпус А.

«Здание строящееся, шестиэтажное, на территории стройплощадки. Происходит возгорание на втором этаже», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, горят строительные материалы на площади около 70 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

На месте происшествия организовали штаб пожаротушения.