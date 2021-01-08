РИАМО - 8 янв. В прошлом году в условиях пандемии Covid-19 правительство Москвы увеличило финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в виде грантов и субсидий на общую сумму почти 3 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Также для малого бизнеса в Москве запустили обучающие курсы и акселерационные программы. Всего в столице работают около 721 тысячи малых и средних предприятий, что составляет 12,7% от их общего числа в России.

«Правительство Москвы расширило финансовую поддержку МСП и предложило им семь новых видов субсидий: экспортный кешбэк, выплаты для гостиниц, социальных предприятий, организаций, работающих в сфере спорта, образования и развлечений, компенсацию комиссий за размещение продукции на маркетплейсах и в агрегаторах доставки еды», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в столице одобрили более 3 тысяч заявок на общую сумму почти 3 миллиарда рублей.

Также в Москве помогли компаниям, у которых не хватает собственных залоговых средств для получения кредита. Такую поддержку предприятиям оказали на сумму свыше 22,7 миллиарда рублей.

Также принято пять пакетов антикризисных мер поддержки столичного бизнеса на общую сумму около 90 миллиардов рублей.

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