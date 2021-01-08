РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 янв. В парках подмосковных Люберец открылись зимние кинотеатры, где у детей будет возможность посмотреть любимые мультфильмы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Новый год – это всегда праздник, в том числе и для любителей кино. Для взрослых это возможность посмотреть старые добрые фильмы, для детей – любимые мультики. В эти дни в парках городского округа Люберцы открыты мобильные кинотеатры, в которых демонстрируются мультипликационные фильмы для самых маленьких зрителей», - говорится в сообщении.

Так, например, в Наташинском парке 9 и 14 января в 16:00 в зимнем кинотеатре состоится показ любимых советских мультфильмов. Сбор на площади между амфитеатром и колесом обозрения.

«В Центральном парке культуры и отдыха 10 января в 16:00 в рамках социального проекта ГИБДД «Засветись» состоится показ мультфильмов о правилах дорожного движения. 13 января в 16:00 в зимнем кинотеатре пройдет кинопоказ любимых советских мультфильмов. Сбор между главной площадью и фонтаном», - заключается в сообщении.