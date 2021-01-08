РИАМО - 8 янв. «Желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы продлили в Москве и Подмосковье до полудня 10 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Метеорологи отметили, что опасное погодное явление будет отмечаться в Московском регионе местами.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В пятницу максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3 – минус 1 градус, по Подмосковью — минус 5-0 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что в начале следующей недели в Московском регионе ожидаются сибирские морозы. Температура воздуха в ночные часы опустится до минус 15 – минус 20 градусов, местами до минус 27 градусов. Днем ожидается минус 12 – минус 17 градусов.

Из-за грядущих морозов в столичной системе отопления начали повышать температуру. Кроме того, подготовиться к сильному холоду посоветовали и автомобилистам.

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