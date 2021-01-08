РИАМО - 8 янв. Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме, обустройство и эксплуатация печного отопления должна вестись с соблюдением всех правил пожарной безопасности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Кладку нельзя поручать лицам, которые незнакомы с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

«Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации», - говорится в сообщении.

Отвод дыма должен быть через вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 сантиметров.

Перед топкой для защиты сгораемого и трудносгораемого пола нужно установить металлический лист размером 70 на 50 сантиметров.

Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках также необходимо предусмотреть защиту для пола, лучше всего сделать это с помощью кровельной стали по асбестовому картону толщиной 10 миллиметров. При этом высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 миллиметров

В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твердом топливе.

Строго запрещается перекаливать печи, применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости, топить углем печи, не приспособленные для этой цели, применять для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу.

Кроме того, нельзя оставлять топящуюся печь с открытой дверцей без присмотра, а также поручать надзор за ней маленьким детям.