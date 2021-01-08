РИАМО - 8 янв. Столичные городские службы начали повышать температуру в централизованной системе отопления в связи с ожидаемыми в Москве сильными морозами, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются сильные морозы. Поэтому принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. Сегодня специалисты приступили к ее поэтапному повышению», - сказал Бирюков.

Он напомнил, что режим работы централизованного теплоснабжения определяют в соответствии с температурой на улице. В случае необходимости специалисты корректируют отпуск тепла за счет изменения температуры теплоносителя и его объема.

«Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков», - добавил Бирюков.

Ранее синоптики сообщили, что на Московский регион надвигаются сибирские морозы, температура воздуха в ночные часы может опускаться до минус 27 градусов. Так холодно в столичном регионе не было с 2018 года.