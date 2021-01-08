РИАМО - 8 янв. По просьбам пассажиров столичного метро новогодний поезд «Еж» проработает на Кольцевой линии на два дня дольше, то есть до 10 января включительно, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Снаружи поезд украшен новогодними атрибутами и художественными картинами, на которых изображены ветки ели и снегири. На первом и последнем вагонах висят гирлянды в виде бантов.

«С 21 декабря новогодний состав перевез уже 330 тысяч пассажиров, и теперь те, кто не успел на нем прокатиться, могут успеть отправиться в сказку», - отмечается в сообщении.

К следующим новогодним праздникам дизайн сказочного «Ежа» обновится. Кроме того, Дептранс планирует увеличить количество новогодних составов в подземке.