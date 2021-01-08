РИАМО - 8 янв. Количество человек, задействованных в ликвидации пожара в нежилом здании в Раменском округе, увеличено до 131, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Утром в пятницу в поселке станции Бронницы загорелся склад пиломатериалов мебельной фабрики. Был объявлен повышенный ранг пожара. Возгорание было локализовано на площади 8 тысяч квадратных метров. Ранее к ликвидации огня привлекли 25 единиц техники и 82 человека.

«Привлекаемые силы и средства: 37 единиц техники, 131 человек», - говорится в сообщении.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. На месте пожара проведут забор проб воздуха на определение концентрации вредных веществ.

Видео пожара на мебельной фабрике в Раменском округе>>