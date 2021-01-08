РИАМО - 8 янв. Жители Москвы активно обсуждают в Facebook необычную точку общепита около станции метро «Войковская», где продается «сталинская» и «хрущевская» шаурма, а также блюдо «от Берии».

«На раздаче сотрудники НКВД, в меню - шаурма «от Берии с соусом ткемали» (откуда мясо, лучше, наверное, не уточнять). Вообще, это адский трэш, конечно», - написала Ольга Маршева в группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская».

Также москвичка опубликовала фото с меню заведения. Так, клиентам предлагают попробовать шаурму «сталинскую с двойным мясом» и «хрущевскую в сырном лаваше». На вывеске заведения красуется надпись «Жить стало лучше, жить стало веселее!» и портрет Иосифа Сталина.

В комментариях к посту пользователи назвали увиденное троллингом и глупостью. Однако часть комментаторов похвалили хозяев точки за креативный подход и создание общепита «с национальным и историческим колоритом».

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