РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. В парке имени Виктора Талалихина в подмосковном Подольске открылся «НеобыЧайный фестиваль», гостей гастрономического шоу угощают чаем из 300-литрового самовара и выпечкой местных производителей, для детей устроили интерактивное представление, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В 12:00 в парке имени Виктора Талалихина началось гастрономическое шоу «НеобыЧайный фестиваль». На нем представили продукцию подольских предприятий — Яковлевской чаеразвесочной фабрики, пекарен, кондитерских и других производителей.

«Изюминкой «НеобыЧайного фестиваля» стал жаровой двухстеночный Царь-самовар объемом 300 литров, из которого всем желающим наливают ароматный чай. Фольклорный концерт с интерактивным представлением для детей будет проходить на протяжении около двух часов», - сказал организатор праздника.

Также для жителей и гостей города работает праздничная ярмарка, мастер-классы, организована дегустация вкусностей.