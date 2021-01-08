РИАМО - 8 янв. Открытое горение ликвидировали в нежилом здании в Раменском округе, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Утром в пятницу в поселке станции Бронницы загорелся склад пиломатериалов мебельной фабрики. Объявлен второй, повышенный ранг пожара. Возгорание было локализовано на площади 8 тысяч квадратных метров.

«В 12:28 — ликвидация открытого горения», - сказал собеседник агентства.

На место пожара направлена дежурная смена ПСО-26 ГКУ МО «Мособлпожспас», чтобы провести забор проб воздуха на определение концентрации вредных веществ.

Для ликвидации возгорания привлекли 25 единиц техники и 82 человека.

Видео пожара на мебельной фабрике в Раменском округе>>