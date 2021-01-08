РИАМО - 8 янв. Наибольший риск заражения коронавирусом существует при большом скоплении людей, в частности, в транспорте, сообщает РИА Новости.
В столице с начала пандемии зафиксировали 848 452 случая заражения коронавирусом. Вылечились 680 759 человек.
Ранее в мегаполисе стартовала масштабная вакцинация от Covid-19. Сделать прививку можно в 70 пунктах.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
8 ЯНВАРЯ
- Врач рассказал, где в Москве высокий риск заражения Covid‑19. Наибольший риск заражения коронавирусом существует при большом скоплении людей, в частности, в транспорте.
- У коронавирусной инфекции обнаружили признаки хронического заболевания. У многих перенесших болезнь в легкой форме отмечена усталость и слабость.
- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. Общее число жертв пандемии в Москве составляет 11 799 человек.
- 7067 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии болезнь победили 680 759 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 23 652 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 226 больных. В Москве - 5 027.
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