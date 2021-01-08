РИАМО - 8 янв. Наибольший риск заражения коронавирусом существует при большом скоплении людей, в частности, в транспорте, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, это в транспорте больше всего. Посмотрите, полные вагоны едут, на платформах тоже народ стоит, внутри автобусов - то же самое. Там, где скученность большая (легче всего заразиться - ред.)», - сказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

В столице с начала пандемии зафиксировали 848 452 случая заражения коронавирусом. Вылечились 680 759 человек.

Ранее в мегаполисе стартовала масштабная вакцинация от Covid-19. Сделать прививку можно в 70 пунктах.​

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Текстовая трансляция

8 ЯНВАРЯ

- Врач рассказал, где в Москве высокий риск заражения Covid‑19. Наибольший риск заражения коронавирусом существует при большом скоплении людей, в частности, в транспорте.

- У коронавирусной инфекции обнаружили признаки хронического заболевания. У многих перенесших болезнь в легкой форме отмечена усталость и слабость.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. Общее число жертв пандемии в Москве составляет 11 799 человек.

- 7067 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии болезнь победили 680 759 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 652 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 226 больных. В Москве - 5 027.