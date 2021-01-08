РИАМО - 8 янв. Специалисты продолжают замену эскалаторов в вестибюле станции«Новослободская» Кольцевой линии столичного метро, обновленный вестибюль откроется в этом году, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Вестибюль «Новослободской» закрыли 21 ноября прошлого года, тем не менее сама станция продолжает функционировать.

«Работы на станции «Новослободская» не прекращаются даже в праздники! <...> Вестибюль станции с исторической облицовкой и новыми широкими эскалаторами снова заработает для вас совсем скоро — уже в этом году», - говорится в сообщении.

В настоящее время рабочие завершают демонтаж старых эскалаторов, после чего демонтируют фундамент всего механизма.

Эскалаторы на «Новослободской» работали с 1952 года. Новые эскалаторы будут тише, быстрее и вместят большее количество пассажиров.

Кроме того, в рамках реставрации вестибюля будет восстановлена уникальная система освещения, которая была сделана на момент открытия станции. Строители также отремонтируют служебные помещения, инженерные сети и коммуникации.

Метро до Рублевки: когда откроется Рублево‑Архангельская линия столичной подземки>>