РИАМО - 8 янв. Ученые выявили у коронавирусной инфекции признаки хронического заболевания, участие в исследовании приняли пациенты, которые перенесли болезнь в легкой форме и после амбулаторного лечения имели жалобы, сообщают «Известия».

Средний возраст участников исследования составил 47 лет. Всего исследование охватило 1837 человек. Результаты опубликованы в журнале MDPI.

«Выяснилось, что почти у половины из них выросла потребность в уходе, а каждый третий стал нуждаться в посторонней помощи. Так, у 98% пациентов из общей выборки сохранялась усталость, у 90% — мышечная слабость, у 88% — проблемы со сном, у 87% были различные боли», - говорится в сообщении.

У большинства перенесших коронавирус до этого не было проблем со здоровьем — речь идет о 86%. После Covid-19 об отсутствии проблем со здоровьем заявили всего 6% участников исследования.

При этом около 30% переболевших нуждаются в постороннем уходе. Этот показатель сопоставим с такими хроническими заболеваниями, как сердечная и почечная недостаточность.

Ученые также подчеркнули, что болеющие Covid-19 в тяжелой форме пациенты после выздоровления проходят реабилитацию, а проходившие лечение амбулаторно обделены вниманием врачей. В будущем эти больные могут создать большую нагрузку на систему здравоохранения.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 ЯНВАРЯ

- Врач рассказал, где в Москве высокий риск заражения Covid‑19. Наибольший риск заражения коронавирусом существует при большом скоплении людей, в частности, в транспорте.

- У коронавирусной инфекции обнаружили признаки хронического заболевания. У многих перенесших болезнь в легкой форме отмечена усталость и слабость.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. Общее число жертв пандемии в Москве составляет 11 799 человек.

- 7067 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии болезнь победили 680 759 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 652 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 226 больных. В Москве - 5 027.