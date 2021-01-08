РИАМО - 8 янв. Ученые выявили у коронавирусной инфекции признаки хронического заболевания, участие в исследовании приняли пациенты, которые перенесли болезнь в легкой форме и после амбулаторного лечения имели жалобы, сообщают «Известия».
Средний возраст участников исследования составил 47 лет. Всего исследование охватило 1837 человек. Результаты опубликованы в журнале MDPI.
У большинства перенесших коронавирус до этого не было проблем со здоровьем — речь идет о 86%. После Covid-19 об отсутствии проблем со здоровьем заявили всего 6% участников исследования.
При этом около 30% переболевших нуждаются в постороннем уходе. Этот показатель сопоставим с такими хроническими заболеваниями, как сердечная и почечная недостаточность.
Ученые также подчеркнули, что болеющие Covid-19 в тяжелой форме пациенты после выздоровления проходят реабилитацию, а проходившие лечение амбулаторно обделены вниманием врачей. В будущем эти больные могут создать большую нагрузку на систему здравоохранения.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
8 ЯНВАРЯ
- Врач рассказал, где в Москве высокий риск заражения Covid‑19. Наибольший риск заражения коронавирусом существует при большом скоплении людей, в частности, в транспорте.
- У коронавирусной инфекции обнаружили признаки хронического заболевания. У многих перенесших болезнь в легкой форме отмечена усталость и слабость.
- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. Общее число жертв пандемии в Москве составляет 11 799 человек.
- 7067 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии болезнь победили 680 759 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 23 652 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 226 больных. В Москве - 5 027.
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