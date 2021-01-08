РИАМО - 8 янв. В пятницу в Москве местами пройдет метель, небольшой снег продолжится и в субботу, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня в столице около минус 4 градусов, небольшой снег, переходящий в локальные метели. Ветер пока восточный, но завтра он сменит направление на северное», - говорится в сообщении.

В предстоящую субботу при небольшом снеге температура воздуха в Москве составит около минус 6 градусов, в воскресенье похолодает до минус 8 градусов. Далее столицу ждет ультраполярное вторжение.

«Настоящие морозы придут на следующей неделе – даже днем не выше минус 12 градусов», - добавили синоптики.

Ранее они отмечали, что на Московский регион надвигаются сибирские морозы, температура воздуха в ночные часы может опускаться до минус 27 градусов. Так холодно в Московском регионе не было с 2018 года.