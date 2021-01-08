РИАМО - 8 янв. Умер создатель брендов косметики «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников, сообщает Федеральное агентство новостей.

Трубникову было 60 лет.

«Информацию о смерти Трубникова подтвердил его пресс-секретарь», - говорится в сообщении.

Бренд «Рецепты бабушки Агафьи» вышел на рынок косметики в 2005 году. Через шесть лет появилась Natura Siberica​, а в 2012 году открылась розничная сеть Natura Siberica. Продукция под этим брендом реализуется как в России, так и за рубежом.