РИАМО - 8 янв. За минувшие сутки в Москве скончался 71 человек с пневмонией и коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперштаб.

«В Москве за сутки выявлено 5027 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Общее число жертв пандемии в Москве составляет 11 799 человек.

Всего в столице зафиксировали 848 452 случая заражения коронавирусом. Вылечились 680 759 человек, в том числе 7067 пациентов выздоровели за минувшие сутки.

В целом по России за все время пандемии выявлено 3 355 794 случая заражения Covid-19, умерли 60 911 человек, выздоровели 2 731 129 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 ЯНВАРЯ

- 7067 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии болезнь победили 680 759 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 652 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 226 больных. В Москве - 5 027.