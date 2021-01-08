РИАМО - 8 янв. Еще 7067 пациентов выздоровели в Москве после лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии болезнь победили 680 759 человек, сообщает столичный оперштаб.

«В Москве за сутки выявлено 5027 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией», - добавляется в сообщении.

За все время пандемии в столице зафиксировали 848 452 случая заражения коронавирусом.

Привиться от коронавируса в Москве можно в 70 пунктах вакцинации. Они работают с 08:00 до 20:00. В общественных местах обязательно ношение маски и перчаток.

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Текстовая трансляция

8 ЯНВАРЯ

- 7067 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии болезнь победили 680 759 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 652 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 226 больных. В Москве - 5 027.