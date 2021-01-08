РИАМО - 8 янв. Министерство финансов Российской Федерации объяснило порядок уплаты налога на доход по вкладам, которым облагаются только проценты, налог распространяется на депозиты свыше 1 миллиона рублей, сообщает Nation News.

«Размещая крупные денежные средства с ежемесячной выплатой процентов, граждане России могут избежать уплаты налогов или снизить их, если доход от депозита распределяется на два или три налоговых периода. Соответственно, и выплаты по процентам окажутся ниже», - говорится в сообщении.

При зачислении процентов на счет для пополнения вклада доход будет учитываться при обложении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в налоговом периоде, в котором и зачислялись проценты.

Свои нюансы есть и в случае долларовых вкладов. Так, разница курса валюты на начало и конец срока депозита не взимается.

В первый раз налог на проценты по вкладам россиянам придется заплатить осенью 2022 года, тогда же налоговая служба разошлет налоговые уведомления за текущий год.​