РИАМО - 8 янв. За прошедшие сутки в столице выявили 5027 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в мегаполисе зафиксировали 848 452 случая заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

За минувшие сутки в 84 регионах России зарегистрировали 23 652 случая инфицирования Covid-19. При этом в 11,4% случаев зараженные не имели клинических проявлений болезни. Также за минувшие сутки в стране зафиксировано 454 летальных исхода, полностью выздоровели 21 677 Covid-пациентов.

С начала пандемии в РФ выявили 3 355 794 случая коронавируса, зарегистрировано 60 911 летальных исходов, выздоровели 2 731 129 человек.

В столице продолжается вакцинация от Covid-19. Горожане могут привиться от коронавирусной инфекции в 70 поликлиниках. На прививку нужно предварительно записаться.

В рамках борьбы с распространением Covid-19 в общественных местах и пассажирском транспорте нужно соблюдать масочно-перчаточный режим.

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Текстовая трансляция

8 ЯНВАРЯ

- 7067 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии болезнь победили 680 759 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 652 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 226 больных. В Москве - 5 027.