РИАМО - 8 янв. Автомобилистам следует заранее подготовиться к поездкам по Подмосковью во время арктических морозов, которые придут в регион на следующей неделе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели в Московском регионе ожидаются сибирские морозы. Температура воздуха в ночные часы опустится до минус 15 – минус 20 градусов, местами до минус 27 градусов. Днем ожидается минус 12 – минус 17 градусов.

«Подготовьте заранее свои авто для поездок в такую погоду», - говорится в сообщении.

Также синоптики отмечали, что таких морозов в Московском регионе не было с 2018 года. Температура окажется на 10 градусов ниже климатической нормы.