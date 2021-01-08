РИАМО - 8 янв. В декабре 2020 года диспетчеры столичной системы-112 приняли и обработали свыше 280 тысяч экстренных вызовов, за семь дней 2021 года операторы приняли почти 69 тысяч звонков, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

«По итогам декабря из 280 623 экстренных вызовов 183 911 потребовали реагирования экстренных оперативных служб, а на 73 951 вызов проводилось комплексное реагирование и на место происшествия выезжали сразу несколько различных подразделений», - говорится в сообщении.

Москвичи обращались к операторам системы-112 по вопросам коронавирусной инфекции 12 754 раза. Горожане спрашивали, как вызвать врача, где сдать тест и пройти вакцинацию, что делать, если был контакт с заболевшим.

Больше всего обратившихся требовали реагирования скорой медицинской помощи — 86 511 вызовов. Также 67,15 тысячи человек просили вызвать полицию. С требованием вызвать службы комплекса городского хозяйства обращались 81,92 тысячи раз, пожарных и спасателей – 6604 раза, аварийную газовую службу – 1833 раза. За справочно-консультационной информацией обратились более 35 тысяч раз.

В последний день минувшего года в систему-112 Москвы поступило 7809 звонков, 1 января - 7142.

«Как и в обычные дни люди вызывали скорую медицинскую помощь, полицию, коммунальные службы, пожарных и спасателей. В новогоднюю ночь по номеру «112» поступило 77 жалоб на нарушение тишины, а также три сообщения о травмах и происшествиях, связанных с использованием пиротехники», - добавляется в сообщении.

Горожанам напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и обращения с пиротехникой.