РИАМО - 8 янв. Несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, столичные культурные учреждения продолжали свою деятельность в онлайн-формате, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Лекции, экскурсии, концерты и мастер-классы транслировали на сайтах и в соцсетях, а также на онлайн-платформах. Культурные учреждения в сжатые сроки научились работать в новом формате и даже начали запускать новые программы. Зрителям стали доступны архивные материалы, а присоединившись к лекциям и встречам, можно было не выходя из дома послушать экспертов в разных сферах», - говорится в сообщении.

Уйти в виртуальное пространство культурным учреждениям помог проект «Культура Москвы онлайн». К акции присоединились Государственный исторический музей, Музей Москвы, Московский музей современного искусства. Театры также не остались в стороне.

На портале есть записи концертов, спектаклей, лекций и много другого. Зрители посмотрели контент около семи миллионов раз. Проектом «Музейная Москва онлайн» воспользовалось более 192 тысяч человек, которые посмотрели записи более двух миллионов раз. Для детей также выкладывали лекции, экскурсии и различные мастер-классы.

Популярные городские мероприятия также смогли перейти в онлайн-формат. Например, в рамках акции «Ночь музеев» 51 учреждение культуры организовало более 270 виртуальных событий, которые посетило 850 тысяч человек.

Акция «Ночь искусств» запустила три проекта: «Теория струн», «Космический квартирник» и «Современное искусство», в рамках которых прошло более 180 мероприятий. А к празднованию 75-летия победы в Москве при поддержке главархива и центров услуг «Мои документы» запустился первый онлайн-музей «Москва — с заботой об истории».

Столичные парки также не остались в стороне от нового формата. Мосгорпарк провел более трех тысяч онлайн-лекций, экскурсий и спортивных занятий. Акция «Йога в парке» также перешла в интернет. Онлайн-мероприятия, организованные библиотеками, посетило более 1,5 миллиона человек. Акция «Библионочь» также прошла в онлайн-формате.

Для любителей кинематографа был создан проект «Москино дома». В рамках акции участники могли посмотреть редкие киноленты, узнать историю кино и послушать рекомендации от известных режиссеров. С 23 марта проект «Москино дома» посмотрело более 253 человек. ​

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