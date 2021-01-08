РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. В пятницу в парке имени Виктора Талалихина в подмосковном Подольске состоится гастрономическое шоу «НеобыЧайный фестиваль», гостей которого будут угощать чаем и десертами местных производителей, сообщается в группе «Администрация г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Восьмого января в 12:00 в парке имени Виктора Талалихина начнется гастрономическое шоу «НеобыЧайный фестиваль». На нем представят продукцию подольских предприятий: Яковлевской чаеразвесочной фабрики, пекарен, кондитерских и других производителей», - говорится в сообщении.

Изюминкой «НеобыЧайного фестиваля» станет жаровой двухстеночный Царь-самовар объемом 300 литров, из которого будут наливать ароматный чай.

Также жителей и гостей города ждут праздничная ярмарка, мастер-классы и дегустация вкусностей.