РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 янв. Сотрудники пожарной охраны Балашихи ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке в поселке Купавна, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Седьмого января в 23:59 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в коттеджном поселке Купавна.

«В 01:15 (пятницы - ред.) пожар был ликвидирован. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: 16 человек и четыре единицы техники», – говорится в сообщении.