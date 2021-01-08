РИАМО - 8 янв. Специалисты «Мособлпожспаса» проверят воздух в районе пожара на мебельной фабрике в Раменском округе на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Утром в пятницу в поселке станции Бронницы загорелся склад пиломатериалов мебельной фабрики. Объявлен второй, повышенный ранг пожара. В настоящее время возгорание локализовано на площади 8 тысяч квадратных метров.

«Для забора проб воздуха на определение ПДК вредных веществ к месту пожара направлена дежурная смена ПСО-26 ГКУ МО «Мособлпожспас», - говорится в сообщении.

Для ликвидации возгорания привлекли 25 единиц техники и 82 человека.

Видео пожара на мебельной фабрике в Раменском округе>>