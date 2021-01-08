РИАМО - 8 янв. РИАМО публикует видео пожара, который вспыхнул утром в пятницу на мебельной фабрике в подмосковном Раменском округе, ролик предоставлен пресс-службой ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в нежилом здании в поселке станции Бронницы поступило спасателям в 07:30. Огонь охватил 8 тысяч квадратных метров, объявлен второй, повышенный ранг пожара.

На видео видно, как пожарные тушат загоревшееся здание. Огонь вырывается из окон, дверей и с крыши фабрики. Также видно, что пожар охватил большую часть строения.

По последним данным МЧС, к ликвидации пожара привлекли 82 человека и 25 единиц техники.

Видео пожара на мебельной фабрике в Раменском округе>>