РИАМО - 8 янв. Площадь возгорания в нежилом здании в поселке станции Бронницы в Раменском округе составляет 8 тысяч квадратных метров, к ликвидации пожара привлекли 82 человека и 25 единиц техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 07:30.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри», - говорится в сообщении.

Объявлен второй, повышенный ранг пожара. Дальнейшая информация уточняется.

По информации СМИ, пожар произошел на мебельной фабрике.

Видео пожара на мебельной фабрике в Раменском округе>>