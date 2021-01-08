РИАМО - 8 янв. В столичном центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ открылась регистрация на онлайн-курсы по soft skills, посвященные развитию универсальных навыков, сообщается на сайте мэра Москвы.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что мягкие навыки востребованы у работодателей.

«Мягкие навыки сегодня востребованы большинством работодателей независимо от их специализации, поскольку они напрямую связаны с личной эффективностью сотрудников и их вовлеченностью в рабочий процесс. Эти способности важны не только при работе по найму, но и при управлении собственными бизнес-проектами», - сказал Фурсин.

Курсы будут состоять из нескольких направлений. На занятиях «Самооценка и уверенность в себе» участники научатся преодолевать трудности в общении и смогут избавиться от зависимости от чужого мнения. Ведущей курса будет психолог Марина Коробова. Занятия стартуют 12 января.

Курс «Проактивность как путь к успеху и гармонии» направлен на развитие самомотивации и инициативностью. Занятия включают в себя шесть мини-тренингов, записаться можно уже сейчас.

Онлайн-курс «Карьера как проект: счастливая женщина» поможет участницам избавиться от негативного влияния прошлого, самостоятельно спланировать карьеру в условиях неопределенности.

Научиться восстанавливать эмоциональный баланс, реализовывать карьерный рост помогут на занятиях «Самопомощь при поиске работы».

Курс «I am fine: я не хочу сомневаться в себе» посвящен самооценке. На занятиях также обсудят самооценку ребенка и влияние матери на нее.

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