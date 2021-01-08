РИАМО - 8 янв. Власти столицы по итогам консультаций с предпринимательским сообществом определили четыре значимые направления поддержки креативных индустрий на этот год, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Меры поддержки включают создание в городе инфраструктуры, выделение компаниям субсидий и грантов, акселерационные программы, а также помощь в продвижении товаров на рынках зарубежных стран.

«Основные векторы обсуждались на онлайн-встрече представителей правительства Москвы и креативных компаний города. Она прошла в конце прошлого года и объединила более 200 человек. Участники определили четыре важных направления поддержки отрасли», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что к креативным сферам относится порядка 113 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), работающих в мегаполисе. Эти фирмы и ИП обеспечивают работой 500 тысяч горожан.

По ее словам, ежегодный оборот креативных предприятий оценивается в 3 триллиона рублей. Также у данного направления есть хороший потенциал для дальнейшего роста.

Одним из направлений работы на год в городе станет выстраивание системного взаимодействия между столичным правительством и отраслевым бизнес-сообществом. В его рамках будет оказана поддержка профобъединений, предоставят субсидии и гранты, организуют контрактное производство. Еще планируется провести конкурсы.

Еще креативные компании столицы смогут получить информационно-аналитическую поддержку. В ее рамках компенсируются затраты на обучение работников и организуются акселерационные программы.

Также в мегаполисе планируют создать профильные технопарки и коворкинги.

Кроме того, бизнесменам помогут в продвижении креативных продуктов, в том числе за рубежом. Власти города проведут выставки, помогут адаптировать товары к выводу на заграничные рынки, помогут компаниям взаимодействовать с иностранными партнерами и так далее.

«Этот сегмент рынка обладает огромным потенциалом роста и увеличения своего вклада в экономику и туристическую привлекательность столицы. Однако сегодня недостаточно адаптированных для творческого бизнеса мер поддержки», — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Он подчеркнул, что главным итогом встречи, прошедшей в конце 2020 года, стало то, что в городе намечены первоочередные шаги на основе пожеланий предпринимателей.

Гендиректор компании «Роскино» Евгения Маркова отметила, что данные направления поддержки поспособствуют развитию отрасли.

«Мы в индустрии кино и телевидения с радостью отмечаем, что город готов выстраивать прямой диалог с отраслью, совместно отвечать на вызовы, стоящие перед компаниями, и работать над ключевыми точками роста», — добавила Маркова.