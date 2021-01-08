РИАМО - 8 янв. Чтобы после длинных новогодних праздников постепенно вернуться в рабочий ритм, следует больше двигаться и ложиться спать пораньше, сообщила РИАМО врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
«Рекомендую в эти дни (конец праздничных каникул - ред.) быть активными. Не залеживаться все время с утра до вечера в кровати», - сказала Ярцева.
Она отметила, что сейчас многие работают удаленно. Соответственно, изменился не только график работы, но и количество затрачиваемой на труд энергии. Тем не менее, чтобы комфортнее вернуться к работе после выходных, надо заранее приучить себя к режиму. Для начала стоит ложиться спать до полуночи и просыпаться не позже 9 утра.
«В идеале нужно дойти до того, чтобы ложиться в 9-10 вечера и вставать в 6-7 утра», - добавила Ярцева.
По ее словам, для хорошего самочувствия не менее важна физическая активность. Лучше больше времени проводить на свежем воздухе, регулярная бодрая прогулка будет очень полезной для организма.
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