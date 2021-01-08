РИАМО - 8 янв. В пятницу в Москве и Московской области температура воздуха составит минус 5 – 0 градусов, возможен небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3 – минус 1 градус, по области — минус 5 - 0 градусов», - говорится в сообщении.

Скорость восточного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 80%.​