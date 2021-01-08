РИАМО - 8 янв. В нежилом здании в поселке станции Бронницы Раменского округа утром в пятницу произошел пожар, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 07:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании», - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекли три единицы техники и 11 человек.

Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.

По данным СМИ, пожар произошел на мебельной фабрике. Площадь возгорания составила порядка 8 тысяч квадратных метров.

Видео пожара на мебельной фабрике в Раменском округе>>