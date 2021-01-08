РИАМО - 8 янв. В рамках проводимых работ по ремонту павильона №30 «Микробиологическая промышленность» (бывший «Масличные культуры») на ВДНХ специалисты воссоздали резной фриз, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время продолжаются ремонтно-реставрационные работы в павильоне №30, главная задача - максимально вернуть зданию исторический облик. До начала работ в интерьерах павильона насчитывалось много утрат, одна из существенных - потеря резного деревянного фриза под потолком входного зала», - сказал Бирюков.

По его словам, данный фриз был завершающим элементом в обрамлении живописи на потолке павильона. На нем был изображен цикл цветения хлопка - от бутона до коробочки.

«Предполагается, что фриз был утрачен в конце 60-х годов, когда поменялась экспозиция павильона. Так как он является неотъемлемой частью декора зала, было принято решение о его воссоздании», - подчеркнул заммэра.

Он уточнил, что специалисты воссоздавали деталь по сохранившимся архивным материалам.

Реставраторы изучили старые фотографии и определили все возможные растения, которые ранее могли изобразить на фризе.

По его словам, при воссоздании деталь разбили на отдельные фрагменты. Специалисты сначала сделали трехмерную модель каждого фрагмента, затем рельеф отфрезеровали на станке. А в конце деталь дорабатывал резчик.

«В резьбе сочетается тонкая проработка деталей со стилизацией рельефа, свойственной народной резьбе, когда образ каждого растения узнаваем, но не повторяет в точности живой аналог», - отметил Бирюков.

Он добавил, что на сегодняшний день все элементы фриза установлены в павильоне №30. Позднее его тонируют защитным покрытием.

Воссоздать исторический облик павильона №30 на ВДНХ специалисты планируют в следующем году. После завершения работ там создадут универсальное выставочное пространство.