РИАМО - 7 янв. Руководитель лор-клиники, оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев отметил, что самые частые зимние лор-болезни у пациентов - это ринит, фарингит, тонзиллит и отит, передает Nation News.

«Холодный воздух развивает ринит — воспаление носовой полости. Он может быть острым, то, что мы называем насморком, и хроническим. Обострение хронически вазомоторного ринита — одно из частых зимних заболеваний. Реже бывает острый ринит, вызванный переохлаждением, когда человек оделся слишком легко или долго стоял на холодном воздухе», — сказал Зайцев.

По его словам, также в зимний период у людей часто воспаляются миндалины и глотка, развивается фарингит или тонзиллит. Причем хронический тонзиллит есть у многих. При данном заболевании наблюдается неприятный запах изо рта и пробки в ушах.

Он уточнил, что самое распространенное ушное заболевание – это отит. Он может возникнуть из-за плохой погоды.

«Ушная раковина зимой может переохладиться, ухо воспаляется, слуховой проход закрывается и это сопровождается выраженной болью в ухе. Отит также может быть вызван насморком», - уточнил врач.

Он посоветовал зимой держать в тепле голову, щеки, шею, чтобы избежать этих неприятных заболеваний. А при появлении симптомов болезни – обратиться к специалисту.

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