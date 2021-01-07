РИАМО - 7 янв. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 430 квадратных метров, которое произошло в хозяйственной постройке в подмосковном Одинцове, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании на улице Южной в Одинцове поступило 14:32. В 15:20 пожар локализовали на площади 430 квадратных метров.

«В 15:50 произведена ликвидация открытого горения. В 17:30 была проведена ликвидация последствий пожара», - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал.

В тушении возгорания принимали участие 32 человека и девять единиц техники, в том числе от МЧС России: 19 человек и пять единиц техники.

Крупный пожар в хозпостройке в Одинцове. ВИДЕО>>