РИАМО - 7 янв. Более 3 тысяч человек приняли участие в ежегодном международном Забеге обещаний, который прошел 1 января в подмосковных парках культуры и отдыха, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Забег обещаний — это бесплатный забег для всех! Каждый год 1 января I Love Running объединяет людей по всему миру, которые бегут навстречу мечте. Дистанция составила 2021 метр», - говорится в сообщении.

В этом году забег прошел в парке «Ушмарский лес» (Домодедово), ДК «Яуза» (Мытищи), «Фабричный пруд» (Реутов), «Скитские пруды» (Сергиев Посад).

А также участники пробежали дистанцию в парке Л. Толстого (Химки) и на центральной площади Одинцова.