РИАМО - 7 янв. Момент дорожной аварии, в результате которой автобус протаранил частный дом под Ногинском, попал на видео, ролик выложил телеканал «360».

На видео видно, как автобус съезжает с дороги, а затем врезается в дом.

Авария произошла в поселке Обухово под Ногинском. В ДТП пострадал водитель автобуса, его госпитализировали.

Как сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, дом, в который врезался автобус, нежилой и выставлен на продажу.

Пассажиров в салоне автобуса в момент аварии не было.​

Автобус протаранил стену дома в Ногинске. ВИДЕО>>