РИАМО - 7 янв. Поблажки в питании в период новогодних праздников приводят к тому, что кожа лица становится слишком жирной и склонной к аллергическим реакциям, сообщила врач-косметолог, доцент кафедры пластической, реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ФДПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Алиса Шарова.

Она также отметила, что важно обратить внимание на подготовку кожи к длительным прогулкам на морозе.

«Есть специальные средства для подготовки кожи лица к выходу на улицу. Например, для горнолыжников, для детей… В целом, обычно рекомендуется наносить именно увлажняющие средства, потому что кожа страдает из-за того, что пересушивается. Но очень важно понимать, что их надо наносить заранее, а не тогда, когда вы уже собрались идти гулять - минимум за час до выхода», - сказала Шарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, зимой следует использовать жирные крема, которые будут защищать кожу от пересушивания и травмирования.

Она уточнила, что на состояние кожи также влияет алкоголь.

Косметолог Илья Покровский отметил, что основными причинами возникновения проблем с кожей зимой являются обогреватели в помещениях, морозный воздух и неправильное питание.

«Основная проблема все-таки после новогодних праздников – это не отечность, а перемена состояния кожи, вызванная, в том числе, и употреблением алкоголя, и неправильной пищей, и большого количества времени, проведенного на улице», - добавил он.​