РИАМО - 7 янв. В ТиНАО столицы семья каталась с горки и упала в глубокий овраг, пострадали женщина и ребенок, сообщается на странице Московского авиационного центра в соцсети Facebook.
Спасатели МАЦ выехали по вызову на спецавтомобиле в новую Москву. По предварительным данным, в поселке Ерино семья с ребенком провалились в глубокий овраг, катаясь с горки.
Он отметил, что у пострадавшей также было сильное переохлаждение. Спасатели оказали ей первую помощь, переложили на носилки и помогли донести до машины скорой помощи.
Климанов уточнил, что 11-летний мальчик также пожаловался на боль и рассказал о том, что болеет сахарным диабетом. Для него спасатели тоже вызвали скорую помощь. Глава семьи не пострадал.
Москвичам посоветовали быть внимательными при катании с горок. Следует выбирать специально отведенные для зимнего отдыха места.
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