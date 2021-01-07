РИАМО - 7 янв. В ТиНАО столицы семья каталась с горки и упала в глубокий овраг, пострадали женщина и ребенок, сообщается на странице Московского авиационного центра в соцсети Facebook.

Спасатели МАЦ выехали по вызову на спецавтомобиле в новую Москву. По предварительным данным, в поселке Ерино семья с ребенком провалились в глубокий овраг, катаясь с горки.

«По дороге к месту происшествия мы вызвали скорую помощь. К нашему приезду семье выбраться из оврага помогли очевидцы. Ребенка отвели в ближайший к лесу дом, а женщина лежала на снегу и не могла пошевелиться, жаловалась на сильную боль», - сказал старший дежурной смены, спасатель Александр Климанов.

Он отметил, что у пострадавшей также было сильное переохлаждение. Спасатели оказали ей первую помощь, переложили на носилки и помогли донести до машины скорой помощи.

Климанов уточнил, что 11-летний мальчик также пожаловался на боль и рассказал о том, что болеет сахарным диабетом. Для него спасатели тоже вызвали скорую помощь. Глава семьи не пострадал.

Москвичам посоветовали быть внимательными при катании с горок. Следует выбирать специально отведенные для зимнего отдыха места.