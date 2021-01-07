РИАМО - 7 янв. За минувший год онлайн-экскурсии Центра профориентации столичного метрополитена посмотрели более 500 тысяч зрителей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Наш центр — это уникальное пространство на станции «Выставочная» Филевской линии. Здесь можно узнать много нового о работе метро: сходить на экскурсию, посмотреть фильм и даже на интерактивном тренажере попробовать себя в роли машиниста», - говорится в сообщении.

Центр в 2020 году провел свыше 900 экскурсий, викторин и квестов. Также было организовано более 400 дистанционных уроков, которые посетили около 40 тысяч школьников.

В Центре профориентации подземки можно увидеть самый первый билет для проезда в метро под номером А00001, старые навигационные таблички, фотографии, рабочее место поездного диспетчера и часть вагона серии 81-717/714 («Номерной»).