РИАМО - 7 янв. В прошлом году несколько брендов и моделей машин ушли с российского рынка, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В минувшем году китайские Hawtai и Zotye распродали имевшиеся в наличии экземпляры, а новых поставок производители не планируют. Foton больше не будет продавать в России свой внедорожник Sauvana и оставит на рынке только коммерческий транспорт», - говорится в сообщении.

Также теперь в РФ практически недоступны машины Smart, так как производитель решил полностью перейти на электрические модели авто, а в России они никогда не продавались.

Отечественный авторынок покидают седаны on-DO и хэтчбеки mi-DO марки Datsun, которые были сделаны специально для России. Производство данных машин уже остановили, но эти модели еще есть в продаже.

Ряд автобрендов не ушел с отечественного рынка, а только вывел несколько моделей. Например, Mazda 3, Kia Cerato Classic, купе Chevrolet Camaro, седан Subaru Legacy, Volkswagen Arteon, Infiniti Q50 и Q60.

На сегодняшний день на авторынке наблюдается дефицит, который образовался в условиях пандемии Covid-19.​