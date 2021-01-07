РИАМО - 7 янв. Частный пассажирский автобус въехал в нежилой дом в поселке Обухово под Ногинском, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В 17:15 поступил сигнал о съезде автобуса с дороги по адресу: Богородский городской округ, поселок Обухово, улица Калинина, дом 52. Произошло касательное столкновение частного автобуса со стеной частного дома», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что автобус был без пассажиров. В аварии пострадал водитель. Его доставили в центральную районную больницу.

По его словам, дом нежилой и выставлен на продажу.

Представитель пресс-службы уточнил, что причины данного происшествия уточняются.​

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