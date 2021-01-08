РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 янв. В Домодедове с пятницы в городской поликлинике можно сделать вакцину «ЭпиВакКорона», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«С 8 января 2021 года в городской поликлинике ДЦГБ с 13:30 до 14:00 можно сделать вакцину «ЭпиВакКорона» без предварительной записи (воскресенье - выходной день)», - говорится в сообщении.

При себе желающим сделать прививку необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Результат анализа крови на наличие антител не требуется.

Текстовая трансляция

7 ЯНВАРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Россиянам рассказали об идеальном моменте для вакцинации от Covid‑19. Лучше всего вакцинироваться от Covid-19, когда число антител будет приближаться к «серой зоне».

- Еще 1491 человек выздоровел после коронавирусной инфекции в Подмосковье. Всего в Подмосковье выздоровели и выписались 122 243 Covid-пациента.

- 1228 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.Общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии превысило 164 тысяч.

- Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации по коронавирусу в стране. В России суточный показатель по инфицированию за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения.

- 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Всего в мегаполисе умерли 11 728 заболевших.

- Еще 7410 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели свыше 673 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 541 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 228 больных. В Москве - 4 871.